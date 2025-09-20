Поиск

Трамп призвал Каракас принять венесуэльских граждан, выдворяемых из США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы забрать на свою территорию выдворяемых с американской территории венесуэльских преступников.

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений (...), которых "власти" Венесуэлы намеренно отправили в США", - написал он в социальной сети Truth Social в субботу.

По утверждению Трампа, эти граждане Венесуэлы убили или причинили вред тысячам американцев.

Президент США отметил, что если Каракас не прислушается к его призывам, то "заплатит невообразимо большую цену".

В пятницу, 19 сентября, администрация США запросила у Верховного суда отмену постановления федерального судьи о том, что у министра внутренней безопасности Кристи Ноэм нет полномочий отменить меры защиты от депортации, предоставленные бывшим президентом Джо Байденом сотням тысяч венесуэльцев в США.

