На Балтике впервые начались совместные военные учения Польши и Швеции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Двусторонние учения Польши и Швеции Gotland Sentry ("Готландский страж") стартовали в Балтийском море, сообщает в понедельник пресс-служба польского Минобороны.

"Польша и Швеция вместе обеспечивают безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Это результат соглашения о сотрудничестве в области обороны, подписанного 2 сентября этого года. Документ охватывает, в том числе, совместные операции на Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий", - добавил он.

Целью учений Gotland Sentry заявлена демонстрация способности польских и шведских вооруженных сил быстро развертывать специализированные компоненты по воздуху, морю и суше, а также отработать процедуры коллективной обороны. Ключевым элементом также является развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной обстановке, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря.