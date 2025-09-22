Поиск

Китай запретит строительство сталелитейных мощностей и будет сокращать выпуск

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китай представил новый план действий для сталелитейной промышленности, включающий комплекс мер по решению хронической проблемы переизбытка предложения. Это происходит на фоне активизации усилий Пекина по прекращению череды ценовых войн, бушующих в экономике, пишет South China Morning Post.

План, включающий строгий запрет на введение в строй дополнительных мощностей и меры по ускорению вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, может стать примером для других отраслей, страдающих от перепроизводства и чрезмерной конкуренции.

Документ, опубликованный министерством промышленности и информационных технологий совместно с рядом других ведомств в понедельник, призывает к строгому контролю за мощностями и объемами производства стали. В нем подчеркивается, что для стабилизации отрасли необходимы "скоординированные усилия как по вопросам предложения, так и спроса".

Целью плана является "ускорение перехода от старых к новым драйверам роста, развитие новых производительных сил и дальнейшее повышение устойчивости и безопасности промышленных цепочек и цепочек поставок". Сталелитейная промышленность должна стремиться к ежегодному наращиванию добавленной стоимости примерно на 4% в следующие два года и завершению модернизации более 80% сталелитейных мощностей для достижения сверхнизких выбросов вредных веществ к концу этого года.

Хотя на долю сталелитейных компаний КНР приходится более половины мирового производства, средняя рентабельность у компаний с листингом в 2024 году составила минус 0,26% из-за структурных проблем в отрасли, говорится в отчете.

По данным CINDA Securities, за первую половину сентября в стране было выпущено 7,44 млн тонн пяти основных видов стальной продукции, что примерно на 5,8% больше, чем за тот же период годом ранее. Запасы стали увеличились на 12,1% до 11,01 млн тонн, в то время как потребление снизилось примерно на 4,6% и составило 8,5 млн тонн.

Сводный индекс цен на сталь находится сейчас на уровне 3507 юаней ($493) за тонну, что примерно на 2,6% выше прошлогоднего показателя, но примерно на 14% меньше, чем в 2023 году.

Китай в 2024 году снизил выплавку стали на 1,7% - до 1,005 млрд тонн.

Китай
