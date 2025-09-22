Посольство Палестины может открыться во Франции после освобождения израильских заложников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая вечером в понедельник с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что пришло время признать государство Палестина, и выдвинул условием открытия в нем французского посольства освобождение заложников в секторе Газа.

По словам Макрона, которого цитирует Le Monde, Франция сможет "принять решение об учреждении посольства в государстве Палестина, как только все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены и будет установлено прекращение огня".

"Именно в таких рамках я смогу открыть посольство в Палестине, как только 48 заложников будут возвращены", - сказал президент Франции.

По его мнению, именно этот путь позволит добиться суверенного и демилитаризованного государства Палестина.

"Требования Франции вместе с ее европейскими партнерами к Израилю будут не менее серьезными. Они будут определять уровень сотрудничества с ним на основе мер, которые он предпримет для прекращения войны и переговоров о мире", - пообещал Макрон.

При этом он ожидает от арабских и мусульманских партнеров "выполнения их обязательств по признанию государства Израиль и установлению с ним нормальных отношений".