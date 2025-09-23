Поиск

В Каракасе заявили о готовности пресечь любую авантюру США в отношении Венесуэлы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэла готова оказать противодействие любым противоправным действиям США в отношении республики, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

"Мы ясно донесли, что готовы пресечь любую авантюру США в отношении Венесуэлы, и даже не только Венесуэлы, но также Латинской Америки и Карибского региона", - сказал он в эфире венесуэльского телевидения.

В то же время он напомнил, что Каракас предложил Вашингтону диалог - в воскресенье вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро направил американскому коллеге Дональду Трампу послание, в котором содержится согласие на проведение прямых переговоров с американским спецпосланником Ричардом Гренеллом.

Ранее под предлогом борьбы с наркокартелями США значительно усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы. В Каракасе эти действия назвали агрессивными.

