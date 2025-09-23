Таллин не исключил размещения в Эстонии самолетов, способных нести ядерное оружие

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Эстония готова разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерные боеголовки, заявил Daily Telegraph эстонский министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Я всегда открыт. Двери всегда открыты для наших союзников", - ответил он на вопрос издания о готовности Эстонии принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие.

Издание напомнило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее в этом году анонсировал закупки у США 12 истребителей F-35A. "США не только производят F-35A, но и контролируют поставки ядерных бомб B61, которые они несут, а это значит, что Вашингтону придется дать свое одобрение на любой ядерный удар", говорится в публикации.