Рютте заявил о нежелательности дальнейших опасных действий России в небе стран НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе не желают продолжения опасных действий России в воздушном пространстве союза, пишет Guardian.

"Мы не хотим, чтобы Россия продолжала эти опасные действия, будь они умышленными или нет. Мы готовы и полны желания продолжать защищать каждую пядь территории государств-союзников", - сказал Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по просьбе Эстонии в рамках статьи 4 договора НАТО.

19 сентября Генеральный штаб сил обороны Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Минобороны России в ответ информировало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

Статья 4 Североатлантического договора, в частности, гласит: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".