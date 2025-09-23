Трамп заявил о готовности США снабжать энергоресурсами все страны мира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - США могут экспортировать энергоресурсы во все страны, которые этого захотят, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы готовы предоставлять энергоресурсы всем странам", - сказал он во время выступления на Генассамблее ООН.

Трамп в ходе выступления в очередной раз назвал США самой богатой источниками энергии страной в мире. Он упомянул нефть, газ, а также уголь. По словам американского президента, в настоящее время уголь можно использовать, не нанося существенного урона окружающей среде. "Поэтому мы называем его прекрасным, чистым углем", - добавил Трамп.