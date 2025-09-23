Поиск

Трамп раскритиковал ООН за пассивность в урегулировании конфликтов в мире

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ООН не предпринимает достаточных усилий для решения международных конфликтов.

"Я положил конец семи войнам. (...) Плохо, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. Печально, что ООН не попыталась помочь в решении ни одного из этих конфликтов", - заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Трамп добавил, что не получил от ООН ни одного звонка с предложением помочь в урегулировании того или иного международного конфликта.

Президент США рассказал, что ранее во вторник в штаб-квартире ООН остановился эскалатор, когда он на нем поднимался. Кроме того, в начале его выступления на ГА ООН сломался телесуфлер. "Могу сказать, что тот, кто отвечает за работу телесуфлера, теперь столкнется с большими проблемами", - сказал Трамп.

"Это все, что я получил от ООН: эскалатор, который остановился при движении наверх, и неработающий телесуфлер", - добавил он.

При этом, по словам Трампа, у ООН огромный потенциал, но он не используется.

"Пустые слова не решают войны. Единственное, что останавливает войны, - это действия", - подчеркнул президент.

Трамп отметил, что ему важно добиться мира на планете, а не получить Нобелевскую премию мира, которую, по его словам, многие пророчат ему. "Меня волнует не получение наград, а спасение жизней", - заверил американский лидер.

Дональд Трамп ООН США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

Премьер-министр Дании не исключает любых версий инцидента с дронами в аэропорту столицы

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Что случилось этой ночью: вторник, 23 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });