Трамп раскритиковал ООН за пассивность в урегулировании конфликтов в мире

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ООН не предпринимает достаточных усилий для решения международных конфликтов.

"Я положил конец семи войнам. (...) Плохо, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. Печально, что ООН не попыталась помочь в решении ни одного из этих конфликтов", - заявил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Трамп добавил, что не получил от ООН ни одного звонка с предложением помочь в урегулировании того или иного международного конфликта.

Президент США рассказал, что ранее во вторник в штаб-квартире ООН остановился эскалатор, когда он на нем поднимался. Кроме того, в начале его выступления на ГА ООН сломался телесуфлер. "Могу сказать, что тот, кто отвечает за работу телесуфлера, теперь столкнется с большими проблемами", - сказал Трамп.

"Это все, что я получил от ООН: эскалатор, который остановился при движении наверх, и неработающий телесуфлер", - добавил он.

При этом, по словам Трампа, у ООН огромный потенциал, но он не используется.

"Пустые слова не решают войны. Единственное, что останавливает войны, - это действия", - подчеркнул президент.

Трамп отметил, что ему важно добиться мира на планете, а не получить Нобелевскую премию мира, которую, по его словам, многие пророчат ему. "Меня волнует не получение наград, а спасение жизней", - заверил американский лидер.