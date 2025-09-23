Трамп считает, что проблемы с миграцией и энергетикой разрушают Европу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что страны Европы находятся в опасности из-за проводимой ими политики в сфере миграции и энергетики.

"Иммиграция и их самоубийственные идеи в области энергетики обернутся смертью Западной Европы, если срочно не принять мер", - заявил Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

Он назвал эти проблемы "двуглавым монстром, который не оставляет после себя ничего".

Трамп призвал завершить "неудачный эксперимент открытых границ". По его словам, в США удалось решить подобную проблему благодаря "решительным мерам, нацеленным на прекращение неконтролируемой миграции".

Говоря об энергетике, Трамп предположил, что многие страны Европы пошли по неверному пути, сделав ставку на возобновляемые источники. Также он выразил сожаление, что Великобритания больше не стремится искать и добывать энергоресурсы в Северном море.