Токаев на Генассамблее ООН призвал к дипломатии и диалогу в урегулировании кризиса вокруг Украины

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность", - сказал Токаев, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Тем не менее, отметил он, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, "проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств".

"Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира", - подчеркнул президент Казахстана.