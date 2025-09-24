Поиск

Узбекистан намерен войти в число стран с уровнем дохода выше среднего к 2030 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Узбекистан продолжает курс на построение демократического, правового и социального государства и намерен войти в число стран с уровнем дохода выше среднего к 2030 году, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нашей главной целью является коренное изменение жизни каждой семьи, обеспечение интересов человека, его достоинства и благополучия", - отметил глава государства.

Текст выступления Мирзиёева размещен на официальном сайте президента Узбекистана.

Согласно сообщению, к 2030 году Узбекистан намерен войти в число стран с "доходом выше среднего".

По словам главы государства, за последние годы уровень бедности в стране удалось снизить с 35% до 6,6%. Это стало возможным благодаря реформам в сферах образования и науки, развитию инновационных отраслей, "зелёной" энергетики, модернизации транспортной инфраструктуры и поддержке малого бизнеса.

Мирзиёев сообщил, что охват населения дошкольным образованием вырос с 27% до 78%, а высшим - с 9% до 42%. Он подчеркнул, что повышение престижа профессии учителя остается приоритетом, и предложил провести в Узбекистане Всемирный саммит профессионального образования.

Президент также сообщил о мероприятии высокого уровня по вопросам борьбы с детским раком, которое состоится по инициативе Узбекистана в штаб-квартире ООН 25 сентября, и пригласил зарубежных партнеров к участию.

Отдельное внимание в выступлении было уделено гендерной политике. Мирзиёев выступил с инициативой сделать Форум женщин Азии регулярной региональной платформой.

Кроме того, президент предложил учредить Всемирное движение молодежи за мир с размещением его штаб-квартиры на своей территории.

"Наша приверженность достижению целей устойчивого развития остаётся непоколебимой", - подчеркнул Мирзиёев.

Что случилось этой ночью: среда, 24 сентября

Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Рубио

Страны G7 обсудили введение дополнительных санкций в отношении России

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением

Обвиняемого в покушении на Трампа в 2024 году признали виновным по всем пунктам

Глава США предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию"

Глава ЕК выразила уверенность в отказе ЕС от российских энергоносителей к 2027 году

Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Президент США заявил, что через месяц сообщит, доверяет ли он Путину

