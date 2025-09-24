Поиск

ЕК не комментирует слова Трампа о планах оказать давление на Венгрию для отказа от нефти РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) воздерживается от комментариев по поводу обещания президента США Дональда Трампа воздействовать на собственную позицию Венгрии в вопросе отказа ЕС от энергоносителей РФ, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы работаем с Венгрией и Словакией в поддержку их усилий по диверсификации энергоснабжения. Предпринимаются также дипломатические шаги, и мы готовы принять все необходимые меры вместе с партнерами, которых это касается, чтобы продвинуться в данном вопросе. (...) Заявление президента Трампа связано с его сотрудничеством с этими государствами. Нет необходимости, чтобы мы это комментировали", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в среду.

В ЕК, по ее словам, понимают обеспокоенности Венгрии и Словакии, касающиеся их конкурентоспособности. "Это страны без выхода к морю, что надо принимать во внимание, и наша политика выстроена с учетом этого. И были также проблемы с трубопроводом "Дружба". Так что вопрос безопасности энергоснабжения (этих стран - ИФ) важен для нас", - добавила Итконен.

Накануне президент Трамп заявил, что может обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос о прекращении закупок нефти из РФ.

"Он мой друг, и я пока что не говорил с ним об этом. Но у меня есть ощущение, что, если я поговорю с ним, то он прекратит (покупать нефть из РФ - ИФ). Думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп 23 сентября на "полях" ГА ООН.

Американский президент отвечал на просьбу журналиста прокомментировать заявления властей Венгрии о невозможности отказаться от покупки нефти у РФ.

