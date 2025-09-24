В ЕК считают заслугой ЕС сближение позиций с США по конфликту на Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) приветствовали высказывания президента США Дональда Трампа о его позиции по Украине, сделанные им 23 сентября в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы приветствуем тот факт, что взаимодействие с Соединенными Штатами (по конфликту на Украине - ИФ) отныне столь прочно", - заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе в среду.

По его словам, это не случайное взаимодействие.

"Оно связано с тем, что председатель (ЕК Урсула - ИФ) фон дер Ляйен и другие европейские руководители неустанно работали, чтобы быть уверенными, что все партнеры на международной сцене, и особенно Соединенные Штаты, занимаются этими вопросами, берут на себя обязательства, как они должны это делать", - сказал пресс-секретарь.

"Мы продолжим эти усилия. Вчера мы видели, как прошла встреча между госпожой фон дер Ляйен и господином Трампом. Мы считаем, что эта встреча подала позитивные сигналы", - добавил представитель ЕК.

Глава Еврокомиссии после встречи с Трампом сделала заявление, в котором сообщила о "содержательной беседе" сторон и совпадении мнений относительно санкционных мер в отношении России.