Поиск

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок украинского кризиса

Лавров и Рубио на встрече в Нью-Йорке провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта".

"Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Лавров и Рубио подтвердили важность заданного лидерами двух стран импульса процессу нормализации двусторонних отношений, сообщили на Смоленской площади.

"Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном по итогам встречи Лаврова и Рубио "на полях" Генассамблеи ООН.

В МИД РФ отметили, что с "обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий".

"Установлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - добавили в министерстве.

МИД РФ США Сергей Лавров Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Что произошло за день: среда, 24 сентября

ЕК не комментирует слова Трампа о планах оказать давление на Венгрию для отказа от нефти РФ

Страны НАТО с рядом оговорок поддерживают мнение о праве альянса сбивать военные самолеты

Президент Казахстана готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });