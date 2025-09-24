Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок украинского кризиса

Лавров и Рубио на встрече в Нью-Йорке провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта".

"Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Лавров и Рубио подтвердили важность заданного лидерами двух стран импульса процессу нормализации двусторонних отношений, сообщили на Смоленской площади.

"Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном по итогам встречи Лаврова и Рубио "на полях" Генассамблеи ООН.

В МИД РФ отметили, что с "обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий".

"Установлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - добавили в министерстве.