Трамп считает, что РФ не прикладывает достаточно усилий для завершения украинского конфликт

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент уверен в том, что эта война несет негативные последствия для России... Она несет негативные последствия для России, для Украины и для США", - заявил он журналистам в среду.

Вэнс считает, что Трамп "все больше теряет терпение" в отношении РФ, потому что он не считает, что Москва прилагает достаточно усилий для завершения конфликта.

По его словам, Трамп заявил обеим сторонам конфликта, что пришло время его урегулировать, но "если Россия не захочет добросовестно вести переговоры, это будет очень плохо для этой страны".