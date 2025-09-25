Путин выступит на Глобальном атомном форуме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Вместе с российским лидером в форуме примут участие Президент Республики Белоруссия А.Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Премьер-министр Республики Армения Н.Пашинян, Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия А.Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Р.Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.

После форума Путин проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.