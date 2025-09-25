Доставленный в Кишинев из Греции молдавский олигарх Плахотнюк отправлен в СИЗО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU -Экстрадированный из Греции молдавский беглый олигарх Владимир Плахотнюк доставлен в Кишинев и помещен в следственный изолятор пенитенциарного учреждения № 13.

Прибытия самолета рейса Афины-Кишинев ждали десятки журналистов. После того, как из самолета вышли все пассажиры, полицейские в масках и бронежилетах вывели Плахотнюка. Он был в наручниках. Его посадили в автобус и отвезли в тюрьму.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак, прилетевший с ним из Афин, был задержан полицией. Причины задержания неизвестны.

Плахотнюк был арестован 21 июля в аэропорту Афин, когда намеревался вылететь в Дубай. Он находился в розыске по линии Интерпола. Во время обысков в его доме в Греции нашли около 20 документов на разные имена, в том числе румынские, болгарские, мексиканские и российские.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордеры на арест по трем уголовным делам, самое громкое - по обвинению в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал предприниматель Илан Шор, получил $39 млн и 3,5 млн евро. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.

Против Плахотнюка возбуждены уголовные дела в России. Ему предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом, контрабанде наркотиков и незаконном выводе денег, суд заочно арестовал его. После ареста Плахотнюка в Греции Россия запросила его экстрадиции.