ЕК начала антидемпинговое расследование в отношении российского карбамида

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия сообщила, что начала антидемпинговое расследование в отношении карбамида из России.

Инициатором расследования стала Европейская ассоциация производителей удобрений (Fertilizers Europe), жалоба была подана в августе. По заявлению ассоциации, в России искусственно занижены цены на газ, на долю которого приходится более 17% себестоимости карбамида, поэтому цена конечного продукта оказывается ниже, чем на международных рынках.

Расследование будет охватывать период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, а также тренды с 1 января 2022 года.