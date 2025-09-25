Поиск

Аббас пообещал не допустить ХАМАС к управлению Палестиной

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС ни при каких обстоятельствах не будет допущено до управления палестинским государством.

"Движению ХАМАС не будет отведено роли в управлении, - заверил он в видеообращении к Генассамблее ООН. - ХАМАС и другие группировки должны будут сдать их оружие Палестинской национальной администрации в рамках процесса по созданию единого государства, единого законодательства и только государственных сил безопасности".

Аббас настаивает на том, что сектор Газа является частью палестинского государства.

"Мы готовы нести полную ответственность за управление и обеспечение там безопасности", - добавил он.

Кроме того, он призвал срочно положить конец конфликту в Газе, освободить всех заложников и пленных, которых удерживают обе стороны конфликта, а также обеспечить неограниченный доступ в сектор Газа конвоев с гуманитарной помощью.

Аббас не смог прилететь на Генассамблею, потому что ему отказали в визе США.

Махмуд Аббас ООН ХАМАС сектор Газа США Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Семь буддийских монахов, в том числе россияне, погибли на Шри-Ланке

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Доставленный в Кишинев из Греции молдавский олигарх Плахотнюк отправлен в СИЗО

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Министр обороны Дании назвал очередной инцидент с беспилотниками гибридной атакой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });