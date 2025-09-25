Аббас пообещал не допустить ХАМАС к управлению Палестиной

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС ни при каких обстоятельствах не будет допущено до управления палестинским государством.

"Движению ХАМАС не будет отведено роли в управлении, - заверил он в видеообращении к Генассамблее ООН. - ХАМАС и другие группировки должны будут сдать их оружие Палестинской национальной администрации в рамках процесса по созданию единого государства, единого законодательства и только государственных сил безопасности".

Аббас настаивает на том, что сектор Газа является частью палестинского государства.

"Мы готовы нести полную ответственность за управление и обеспечение там безопасности", - добавил он.

Кроме того, он призвал срочно положить конец конфликту в Газе, освободить всех заложников и пленных, которых удерживают обе стороны конфликта, а также обеспечить неограниченный доступ в сектор Газа конвоев с гуманитарной помощью.

Аббас не смог прилететь на Генассамблею, потому что ему отказали в визе США.