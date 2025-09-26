ЕК предложила направить замороженные российские активы на кредиты Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит в 140 млрд евро из замороженных на Западе российских средств, сообщает Politico. Это предложение направили странам Евросоюза в преддверии встречи послов ЕС, на которой пройдет подготовка к переговорам в Копенгагене на следующей неделе.

По данным Politico, общая схема плана неофициально обсуждалась в течение нескольких недель.

В ЕК полагают, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться в рамках "оборонного сотрудничества". Также предлагается изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс.

Ранее в сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к срочной работе над новым решением по финансированию военных усилий Украины за счет российских замороженных активов, выдвинув предложение о "репарационном кредите".

"Используя остатки денежных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - заявила она.