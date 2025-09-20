Поиск

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители стран ЕС конструктивно работают над идеей использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в субботу член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, курирующий вопросы экономики и финансов.

"Есть готовность к конструктивному обсуждению", - приводит в субботу его слова Bloomberg.

Домбровскис по итогам двухдневной встречи министров финансов Евросоюза в Копенгагене заверил, что страны ЕС "считают эту идею возможным вариантом для движения вперед".

Агентство отмечает, что в Европе, в то же время, призывают действовать аккуратно. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард днем ранее заявила, что хочет сначала увидеть письменный вариант предложения по активам и только потом определиться с тем, готова ли она его поддержать.

"И не я одна придерживаюсь такой позиции", - подчеркнула Лагард. В ЕЦБ опасаются, что использование активов РФ Европой может отрицательно повлиять на евро и на финансовую стабильность ЕС.

