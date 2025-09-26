Поиск

Датчан призвали быть готовыми к разнообразным гибридным атакам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредриксен призвала жителей страны быть готовыми к различным гибридным атакам, предупреждение прозвучало после того, как несколько раз за недавнее время датским властям приходилось принимать меры из-за появления беспилотников над аэропортами и военными объектами, сообщает Bloomberg..

"К таким атакам мы должны быть готовы, такие атаки указывают на наши уязвимости, - сказала Фредриксен. - Датчанам также следует быть готовыми к актам саботажа, кибератакам, повреждениям подводных кабелей".

По словам премьер-министра, власти Дании готовы к различным сценариям - в частности к размещению в районе объектов критической инфраструктуры сил армии и полиции со специальным антидроновым оборудованием.

Bloomberg напоминает, что датские власти пока так и не знают, кто стоял за недавними запусками беспилотников над аэропортами и военными объектами, из-за которых сбивался график приема и отправления самолетов, а также приходилось закрывать воздушное пространство.

Дания Метте Фредриксен
