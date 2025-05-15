Индия и Пакистан договорились продолжить ослабление напряженности на границе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В командовании индийской армии заявили о продолжении совместных мер с пакистанскими военными для улучшения ситуации на границе, сообщает в четверг газета Hindustan Times.

"Стороны договорились продолжать меры по ослаблению напряженности и снижению степени боевой готовности на границе", - пишет издание.

В последний раз переговоры между командованиями двух стран проводились 12 мая. На них снова обсудили соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых ранее.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия. Однако замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан несколько часов нарушал перемирие, и в Индии приняли ответные меры.