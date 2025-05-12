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В Индии сообщили о нормализации ситуации в приграничных с Пакистаном районах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сухопутные силы Индии после сообщений в понедельник о появлении беспилотников над пограничными с Пакистаном районами заявили, что обстановка у границы вновь вернулась в норму.

"В настоящий момент нет информации о вражеских дронах. Ситуация спокойная, находится под полным контролем", - цитирует Hindustan Times заявление индийских военных.

Ранее газета сообщала, что в понедельник военные Индии сбили 10-12 беспилотников в небе над округами Джамму и Самба на юге союзной территории Джамму и Кашмир.

Также звуки взрывов были слышны у города Хошиарпур на северо-востоке штата Пенджаб, в округе Джаландхар этого штата. Позднее сообщалось о нейтрализации БПЛА в Джаландхаре. Кроме того, 15 беспилотников заметили над военными объектами в городе Удхампур в Джамму и Кашмире, и еще полет, предположительно, беспилотника зафиксировали в округе Джхунджхуну в штате Раджастхан.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на минувшую среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.

Хроника 22 апреля – 12 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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