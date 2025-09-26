Российская туристка погибла после наезда катера в Турции

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка погибла после наезда катера в море во время отдыха на курорте Кемер в Турции, сообщили порталу "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

Туристка "получила травмы, несовместимые с жизнью", рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, турецкие правоохранительные органы задержали водителя катера, ведется расследование.

Дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной, туроператором и родственниками россиянки и окажут необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей в Россию.