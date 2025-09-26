Поиск

Российская туристка погибла после наезда катера в Турции

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка погибла после наезда катера в море во время отдыха на курорте Кемер в Турции, сообщили порталу "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

Туристка "получила травмы, несовместимые с жизнью", рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, турецкие правоохранительные органы задержали водителя катера, ведется расследование.

Дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной, туроператором и родственниками россиянки и окажут необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей в Россию.

Турция Кемер Анталья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });