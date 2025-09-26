Поиск

Китайский стартап Momenta могут оценить в $6 млрд в рамках инвестраунда

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайский стартап Momenta из сферы технологий беспилотного вождения проводит инвестраунд с потенциальной оценкой стоимости на уровне $6 млрд, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

По мере продвижения раунда оценка может измениться, сказал один из источников.

Momenta разрабатывает программное обеспечение и алгоритмы, которые автопроизводители могут использовать для внедрения в машины некоторых функций беспилотного вождения.

В частности, ее усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) позволяют автомобилю самостоятельно перестраиваться между рядами.

На этой неделе стартап заключил сделку с Mercedes-Benz о внедрении своих технологий в систему помощи водителю нового электрического CLA в Китае. Решения будут работать при передвижении по шоссе, городским улицам и во время парковки.

Со временем технологии Momenta будут встроены в 40 моделей разработки Mercedes-Benz, говорит информированный источник CNBC.

