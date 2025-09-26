Поиск

Трамп допустил отмену ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не исключает вариант с отменой ограничений на применение Киевом американского дальнобойного оружия, однако при этом - не стал давать четких обещаний, пишет в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Президент Трамп сказал президенту Украины Зеленскому, что он открыт к рассмотрению отмены ограничений на применение Украиной американского дальнобойного оружия против международно признанной части России. При этом он не стал обещать, что поступит именно так", - говорится в статье.

По данным авторов, Зеленский попросил Трампа предоставить больше дальнобойного оружия и отменить ограничения на его использование. "Трамп ответил, что он не против этой идеи. Однако оба источника газеты пояснили, что президент США не дал никаких обещаний", - подчеркивает газета.

WSJ поясняет, что вопросом об ограничениях на применение Украиной сделанного в США оружия занимаются глава Пентагона Пит Хегсет и его заместитель Элбридж Колби. С весны этого года они, в частности, ограничивают использование Киевом ракет ATACMS.

