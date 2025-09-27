Поиск

Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Бурунди Бизиманой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуардом Бизиманой на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Бизимана, который был послом в РФ, при встрече на русском обратился к Лаврову: "Господин министр". После этого министры тепло поприветствовали друг друга.

"Рад возможности лично поздравить вас с назначением, - обратился Лавров к бурундийскому коллеге, который вступил в должность в августе этого года. - Мы помним ваш вклад в развитие российско-бурундийских отношений и мы рады, что ваше назначение, конечно же, обеспечит преемственность нашей кооперации, ждем этого с нетерпением".

"Я благодарю вас за эту встречу, знаю, что ваш график здесь переполнен, - сказал в ответ Бизимана. - Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди".

