Лавров и глава МИД Венесуэлы констатировали совпадение подходов по большинству вопросов мировой повестки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль Пинто во время беседы в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН констатировали совпадение подходов двух стран по большинству вопросов актуальной мировой повестки.

"Состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла И.Хилем. В ходе беседы констатировано совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству вопросов актуальной мировой повестки, намечены дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках, в частности в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры отметили динамичное развитие отношений стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, условились продолжать содействовать их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурно-гуманитарных и образовательных обменов.

