Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили совместные шаги, которые могут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в субботу.

"Наш президент обсудил с Трампом, какие совместные шаги могут быть предприняты, чтобы добиться мира между Россией и Украиной", - заявил он журналистам.

Также лидеры США и Турции обсудили региональные и глобальные вопросы, в том числе Сирию и сектор Газа.

Фидан отметил, что Трамп и Эрдоган согласились укреплять сотрудничество и координацию между США и Турцией, и назвал встречу "конструктивной и позитивной".

Встреча турецкого и американского президентов состоялась в Белом доме в четверг.