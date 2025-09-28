Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков на акции у Капитолия 6 января 2021 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки и погромы 6 января 2021 года в ходе акции протеста у здания Капитолия в Вашингтоне были спровоцированы агентами ФБР и призвал тогдашнего главу ведомства Кристофера Рэя ответить на связанные с этим вопросы.

"Только что стало известно, что ФБР тайно разместило, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, 274 агента ФБР в толпе непосредственно перед событиями 6 января и во время них. Это отличается от того, что неоднократно заявлял директор Кристофер Рэй", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, агенты ФБР присутствовали на акции протеста "и, вероятно, действовали как агитаторы и мятежники, но уж точно не как сотрудники правоохранительных органов".

"Я хочу знать, кто такой каждый из этих так называемых "агентов" и чем они занимались в тот (...) день", - заявил американский президент.

Он подчеркнул: "Кристофер Рэй, тогдашний директор ФБР, должен дать некоторые важные объяснения. Вот уже двое, Коми (Джеймс, предшественник Рэя на посту главы ФБР - ИФ) и Рэй, попались на лжи, и на карту поставлена наша великая страна".

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах президента США, на которых победил Джо Байден. В тот день на акцию протеста в столице США собрались многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных предъявило Коми обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

В отношении Коми, а также бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана ведется расследование об их роли в распространении во время первой избирательной кампании президента США Дональда Трампа сведений о его якобы имевшей место связи с Россией.