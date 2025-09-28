Поиск

Игорь Додон призвал сторонников выйти в понедельник на массовую манифестацию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон призвал сторонников выйти в понедельник на массовую манифестацию, чтобы "защитить победу оппозиции".

Об этом он заявил в воскресенье журналистам на выходе с избирательного участка после того, как проголосовал на парламентских выборах.

"Сейчас активность избирателей несколько ниже, чем была в прошлом году на президентских выборах. Тем не менее, уже понятно, что оппозиция одержит победу. Но президент Майя Санду дала понять, что результаты выборов могут быть аннулированы, как это происходило в Румынии. Поэтому я призываю всех - завтра в 12:00 выйти на акцию у здания парламента, чтобы защитить нашу победу", - заявил Додон.

Он подчеркнул, что "эти выборы должны поставить точку периоду правления нынешней власти, которые продвигали ксенофобию и держали людей в страхе".

"Мы должны приостановить страх, который стал нормой в последние годы, когда люди боятся власти. За 34 года независимости я не помню такой власти, которая насаждала бы подобный страх. Должно быть наоборот - власть должна бояться народа", - подчеркнул лидер социалистов.

Отвечая на вопрос журналистов о "массовом вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии", он сказал, что "вмешательство было со стороны Запада".

"Мы видели это вмешательство посредством всяких фондов, через Сороса и неправительственных организаций, которые запугивали людей. Мы считаем это неправильно, мы выступаем за хорошие отношения с Востоком и Западом", - сказал Додон, отказавшись отвечать на другие вопросы журналистов.

В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. В ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата. Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года. За депутатские мандаты борются 14 партий, три блока и четыре независимых кандидата.

Предварительные результаты голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.

