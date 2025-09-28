Лукашенко предупредил НАТО о последствиях решения сбивать российские самолеты

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непродуманными заявления стран НАТО о готовности сбивать российские самолеты.

"То, что они заявили "будут сбивать", - ну пусть попробуют, собьют. Над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Я считаю, что это непродуманное такое, глупое заявление. Так действовать нельзя. Соседи так не работают", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"А мы что, будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление (о готовности сбивать самолеты - ИФ)", - подчеркнул он.

Белорусский президент отметил, что "ответ же прилетит мгновенно, это же не война в Украине".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены альянса могут сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство НАТО. О готовности сбивать военные самолеты, которые преднамеренно войдут в воздушное пространство страны также заявил президент Польши Кароль Навроцкий.