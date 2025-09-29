Поиск

Талибы освободили из плена гражданина США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что талибы освободили американского гражданина Амира Амири, который находился в заключении в Афганистане с декабря 2024 года.

"Сегодня мы приветствуем дома Амира Амири, американца, несправедливо задержанного в Афганистане. Я хочу поблагодарить Катар за помощь в его освобождении. Президент Трамп ясно дал понять, что мы не остановимся, пока все несправедливо задержанные за границей американцы не вернутся домой", - написал Рубио в соцсетях.

МИД Афганистана тем временем сообщил о состоявшейся накануне вечером встрече главы внешнеполитического ведомства страны Амир Хана Муттаки с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Боллером.

Муттаки поблагодарил правительство Катара за содействие "по освобождению заключённого". Боллер приветствовал решение талибов освободить американского гражданина и охарактеризовал переговоры между Афганистаном и США как конструктивные, выразил надежду на продолжение диалога, отмечается в сообщении афганского МИДа.

Госдепартамент США Марко Рубио Афганистан американец освобождение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оппозиция набирает почти 46% на выборах в парламент Молдавии

Молдавская оппозиция лидирует на парламентских выборах

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Дания временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов

Датские военные сообщили о БПЛА над своими объектами

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня

В Молдавии начались выборы в парламент

В Молдавии начались выборы в парламент

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });