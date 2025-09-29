Талибы освободили из плена гражданина США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что талибы освободили американского гражданина Амира Амири, который находился в заключении в Афганистане с декабря 2024 года.

"Сегодня мы приветствуем дома Амира Амири, американца, несправедливо задержанного в Афганистане. Я хочу поблагодарить Катар за помощь в его освобождении. Президент Трамп ясно дал понять, что мы не остановимся, пока все несправедливо задержанные за границей американцы не вернутся домой", - написал Рубио в соцсетях.

МИД Афганистана тем временем сообщил о состоявшейся накануне вечером встрече главы внешнеполитического ведомства страны Амир Хана Муттаки с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Боллером.

Муттаки поблагодарил правительство Катара за содействие "по освобождению заключённого". Боллер приветствовал решение талибов освободить американского гражданина и охарактеризовал переговоры между Афганистаном и США как конструктивные, выразил надежду на продолжение диалога, отмечается в сообщении афганского МИДа.