Иран начал минировать Ормузский пролив

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Иран начал устанавливать морские мины в Ормузском проливе, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, ознакомленные с последними данными американской разведки.

По словам источников, минирование пока не является масштабным, за последние дни было установлено несколько десятков мин, но Иран по-прежнему сохраняет от 80% до 90% своих минных заградителей, сказал один из источников.

Как отмечает телеканал, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который теперь фактически контролирует пролив вместе с традиционным военно-морским флотом Ирана, способен развернуть в регионе целую флотилию из минных заградителей и береговых ракетных батарей.

По сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные уже уничтожили 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.