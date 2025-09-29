Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлены со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 19:04 по времени Тихоокеанского побережья США (в понедельник в 5:04 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 28-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 9,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 8,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink Falcon 9 США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

EUobserver сообщило о предложении ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ по Европе

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН

В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН

В Молдавии после обработки 99,56% правящая партия PAS набрала 50,03%

В Молдавии после обработки 99,56% правящая партия PAS набрала 50,03%

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 сентября

Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех человек

Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех человек

Оппозиция набирает почти 46% на выборах в парламент Молдавии

Молдавская оппозиция лидирует на парламентских выборах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });