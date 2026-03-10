Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что накануне в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская сторона опровергла предположения о передаче Ирану разведданных.

"Вчера, во время телефонного разговора президента, россияне сказали, что развединформацией не делятся", - сказал Уиткофф в интервью CNBC.

Уиткофф ушел от ответа на вопрос, считает ли он, что РФ передает разведданные Тегерану.

"Знаете, я не офицер разведки, я не могу сказать", - отметил спецпосланник.

Ранее Уиткофф заявил, что лично просил российскую сторону не передавать Ирану развединформацию для нанесения ударов по объектам США.

Между тем в Кремле не комментируют сообщения о том, что Москва якобы передает разведывательную информацию Ирану для нанесения ударов по объектам США.

"Мы их никак не комментируем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.