Huawei в 2026 году вдвое нарастит выпуск своих наиболее продвинутых ИИ-чипов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies в следующем году планирует нарастить выпуск своих самых продвинутых ИИ-чипов 910C Ascend примерно вдвое по сравнению с текущим годом - до порядка 600 тыс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом компания намерена увеличить общее производство кристаллов для чипов Ascend в 2026 году до 1,6 млн. В ускорителе 910C используются два кристалла.

По словам источников, планы на этот и следующий годы включают кристаллы, которые уже имеются в запасах Huawei.

Китайским компаниям от Alibaba до DeepSeek нужны миллионы ИИ-чипов для разработки и эксплуатации ИИ-сервисов, отмечает агентство.

Американская Nvidia в 2024 году продала им 1 млн процессоров H20, однако сейчас практически отрезана от китайского рынка из-за ограничений со стороны властей.

Ранее в сентябре Huawei заявила, что создаст на своих ИИ-чипах самый мощный в мире компьютерный кластер.