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США ввели новые ограничения на поставки чипов и оборудования для их выпуска в Китай

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена ввела новые меры экспортного контроля в отношении Китая, которые могут еще больше ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ИИ-разработки в стране.

Ограничения касаются, в частности, оборудования для производства чипов, выпускаемого американскими компаниями, в том числе, за рубежом, а также иностранными компаниями, использующими американские технологии в своем оборудовании.

Кроме того, новые меры экспортного контроля относятся к поставкам в Китай микросхем памяти с высокой пропускной способностью (HBM) - важного компонента для ИИ-чипов, пишет газета Financial Times.

"Это наиболее сильные меры из когда-либо вводившихся США с целью подорвать способность Китая производить самые передовые чипы, которые Пекин использует для модернизации оборонного сектора", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Вашингтон вводит уже третий пакет масштабных ограничений против полупроводникового сектора Китая, два предыдущих были приняты в октябре 2022 года и октябре 2023 года. В этот раз ограничения затрагивают 24 вида оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов, не подпавших под предыдущие санкции.

Минторг США также добавит 140 китайских компаний в "черный список" - перечень организаций, для поставок которым мировым производителям необходимо иметь экспортные лицензии. Получить такие лицензии, как ожидается, будет практически невозможно, отмечает FT.

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