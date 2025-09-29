Поиск

В Варшаве протестируют сирены тревоги

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Испытания систем уличного предупреждения жителей Варшавы пройдут с понедельника по пятницу, сообщает Польское телевидение.

"На этой неделе в Варшаве могут быть слышны звуки сирен тревоги. Столичные власти призывают жителей не реагировать на них, поскольку речь идет об испытаниях систем предупреждения общественности", - передает телеканал.

По его данным, сирены будут звучать по несколько секунд с 08:00 утра до послеполуденных часов.

Варшава Польша
