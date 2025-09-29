Нетаньяху пообещал премьеру Катара больше не нападать на его страну

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Израиль и Катар при участии США приняли решение о выработке совместного механизма для налаживания отношений, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома. Она отметила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна не будет наносить удары по Катару.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) выразил желание вывести израильско-катарские отношения на позитивный путь после многих лет взаимных претензий и недопониманий. Лидеры приняли предложение президента создать трехсторонний механизм для улучшения координации и налаживания общения, урегулирования взаимных претензий и укрепления совместных усилий по предотвращению угроз", - говорится в документе.

Белый дом сообщил, что в понедельник состоялся трехсторонний телефонный разговор Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.

В сообщении отмечается, что стороны "подчеркнули общую приверженность совместной конструктивной работе и устранению недоразумений".

"В качестве первого шага премьер-министр Нетаньяху выразил глубокое сожаление в связи с тем, что израильский ракетный удар по целям ХАМАС в Катаре непреднамеренно привёл к гибели катарского военнослужащего. Он также выразил сожаление в связи с тем, что при нанесении удара по руководству ХАМАС во время переговоров по заложникам Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что Израиль больше не будет совершать таких атак в будущем", - отмечается в пресс-релизе.

В документе отмечается, что премьер Катара "приветствовал эти заверения, подчеркнув готовность Катара продолжать вносить значимый вклад в региональную безопасность и стабильность".

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара - Дохе. По сообщению Армии обороны Израиля, целью были руководители движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС. Кроме того, как сообщалось, погиб один из сотрудников службы безопасности Катара.