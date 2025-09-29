Поиск

Нетаньяху пообещал премьеру Катара больше не нападать на его страну

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Израиль и Катар при участии США приняли решение о выработке совместного механизма для налаживания отношений, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома. Она отметила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна не будет наносить удары по Катару.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) выразил желание вывести израильско-катарские отношения на позитивный путь после многих лет взаимных претензий и недопониманий. Лидеры приняли предложение президента создать трехсторонний механизм для улучшения координации и налаживания общения, урегулирования взаимных претензий и укрепления совместных усилий по предотвращению угроз", - говорится в документе.

Белый дом сообщил, что в понедельник состоялся трехсторонний телефонный разговор Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.

В сообщении отмечается, что стороны "подчеркнули общую приверженность совместной конструктивной работе и устранению недоразумений".

"В качестве первого шага премьер-министр Нетаньяху выразил глубокое сожаление в связи с тем, что израильский ракетный удар по целям ХАМАС в Катаре непреднамеренно привёл к гибели катарского военнослужащего. Он также выразил сожаление в связи с тем, что при нанесении удара по руководству ХАМАС во время переговоров по заложникам Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что Израиль больше не будет совершать таких атак в будущем", - отмечается в пресс-релизе.

В документе отмечается, что премьер Катара "приветствовал эти заверения, подчеркнув готовность Катара продолжать вносить значимый вклад в региональную безопасность и стабильность".

9 сентября Израиль нанес удары по столице Катара - Дохе. По сообщению Армии обороны Израиля, целью были руководители движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС. Кроме того, как сообщалось, погиб один из сотрудников службы безопасности Катара.

Израиль Биньямин Нетаньяху Катар Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });