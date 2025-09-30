Поиск

Президент Киргизии назначил досрочные выборы депутатов парламента на 30 ноября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии состоятся 30 ноября, сообщает во вторник пресс-служба киргизского президента.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному президентом указу, ЦИК поручено организовать проведение голосования, в том числе дистанционного. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий по решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

25 сентября депутаты парламента Киргизии поддержали предложение инициативной группы о самороспуске.

Согласно Конституции Киргизии, решение о самороспуске парламента принимается большинством голосов - не менее двух третей (60 депутатов) и только по инициативе одной трети депутатов (30 депутатов) от общего числа членов парламента. Всего в парламенте Киргизии 90 депутатов.

Срок полномочий депутатов киргизского парламента седьмого созыва истекал в ноябре 2026 года.

В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон о выборах главы государства и депутатов парламента страны, согласно которым для проведения выборов депутатов образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата, одним из них должна быть женщина. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

Другим новшеством является возможность дистанционного, электронного голосования. Ранее голосовать можно было только через личное присутствие на избирательном участке.

До изменения закона о выборах в Киргизии было 36 округов, от каждого из них избирался один депутат, еще 54 депутата избирались по партийной системе.

