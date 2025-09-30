Поиск

Пункты пропуска временно закроются на границе Киргизии и Китая

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на киргизско-китайской границе будут временно закрыты, сообщает во вторник погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По инициативе китайской стороны, связанной с празднованием в Китае Дня образования КНР и Праздника середины осени, временно приостанавливается пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный".

Пункты пропуска временно будут закрыты с 1 по 3 октября и 6 октября. Особый режим пропуска будет действовать 4-5 октября только для оформления и пропуска грузовых транспортных средств и товаров. Оформление физических лиц в эти дни производиться не будет.

Штатный режим работы КПП будет возобновлён 7 октября.

КНР Киргизия
