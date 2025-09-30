Поиск

ХАМАС склоняется к поддержке плана Трампа по Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС, вероятно, поддержит план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, сообщает во вторник CBS News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, ХАМАС даст ответ на предложение посредникам в Египте и Катаре 1 октября.

Ранее во вторник представитель генсека ООН Фархан Хак призвал к всесторонней поддержке плана Трампа по урегулированию в секторе Газа. "Сегодня чрезвычайно важно, чтобы все заинтересованные стороны поддержали соглашение и его осуществление", - приводят западные СМИ заявление Хака.

План американского президента по завершению конфликта в секторе Газа, опубликованный 29 сентября, включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными. "Если обе стороны согласятся на эти условия, война немедленно закончится", - говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне пулом журналистов Белого дома.

По словам Трампа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с планом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора Газа.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США Дональд Трамп сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });