ХАМАС склоняется к поддержке плана Трампа по Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС, вероятно, поддержит план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, сообщает во вторник CBS News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, ХАМАС даст ответ на предложение посредникам в Египте и Катаре 1 октября.

Ранее во вторник представитель генсека ООН Фархан Хак призвал к всесторонней поддержке плана Трампа по урегулированию в секторе Газа. "Сегодня чрезвычайно важно, чтобы все заинтересованные стороны поддержали соглашение и его осуществление", - приводят западные СМИ заявление Хака.

План американского президента по завершению конфликта в секторе Газа, опубликованный 29 сентября, включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными. "Если обе стороны согласятся на эти условия, война немедленно закончится", - говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне пулом журналистов Белого дома.

По словам Трампа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с планом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора Газа.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.