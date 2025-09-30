Трамп допустил наступление шатдауна в США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Остановка правительственных ведомств в результате так называемого шатдауна возможна, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ничто не неизбежно. Все вероятно, все возможно", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной приостановке действия исполнительных органов США.

По словам Трампа, партия демократов "хочет предоставить медицинское обслуживание нелегальным иммигрантам, что уничтожит здравоохранение для всех остальных в нашей стране".

"Я не увидел с их (демократов - ИФ) стороны ни малейшей уступки", - добавил американский президент.

Как ожидается, в ночь на 1 октября (7.00 по московскому времени) работа основных исполнительных ведомств в США будет приостановлена.

Ранее издание The Hill сообщило, что встреча президента США по вопросам временного финансирования правительства с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе завершилась без каких-либо существенных результатов, что может привести к остановке работы правительственных ведомств.

"Демократы, республиканцы и представители администрации покинули заседание в Белом доме, указывая друг на друга пальцами и, похоже, ничуть не приблизившись к предотвращению закрытия правительства", - говорится в сообщении.

Принимавший участие во встрече лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил журналистам, что у демократов и республиканцев "очень большие разногласия" по ключевым вопросам, включая проблемы здравоохранения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тем временем обвинил демократов в выдвижении необоснованных требований.

"Я думаю, мы приближаемся к шатдауну, поскольку демократы не хотят поступать правильно", - сказал он.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября.

Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома на случай шатдауна уже поручило правительственным учреждениям подготовить планы по сокращению штатов "в программах, которые не соответствуют приоритетам Трампа", говорится в сообщении.

Шатдаун в США - это временная приостановка работы федерального правительства, когда Конгресс не одобряет бюджет или временное финансирование. В этот период многие госструктуры закрываются или работают ограниченно, а их работники либо уходят в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты до окончания шатдауна.

С 1976 года в США произошло 21 частичное или полное "закрытие" федерального правительства разной длительности. Особенно серьёзные и долгие шатдауны имели место в декабре 1995 и январе 1996, а также с декабря по январь 2018-2019 года.