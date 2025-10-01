Страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу нефти в октябре на 177 тыс. б/с

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ с октября смогут увеличить добычу нефти с учетом компенсаций ранее недосокращенной добычи, на 177 тыс. б/с по сравнению с сентябрем - до 37,98 млн б/с, следует из данных ОПЕК.

В сентябре восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу, закончили возвращать на рынок одно из ограничений - в 2,2 млн б/с. С октября эти страны начали возвращать на рынок ограничения, изначально принятые до конца 2026 года в 1,65 млн б/с. С октября будет "развернут" первый транш сокращений в 137 тыс. б/с.

Больший объем добычи в октябре по сравнению с сентябрем объясняется меньшим объемом компенсаций ранее недосокращенной добычи: 235 тыс. б/с в октябре по сравнению с 275 тыс. б/с в сентябре.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, Саудовская Аравия сможет увеличить добычу к сентябрю на 42 тыс. б/с, до 10,02 млн б/с; Россия - на 57 тыс. б/с, до 9,421 млн б/с; Ирак - на 17 тыс. б/с, до 4,107 млн б/с; ОАЭ - на 12 тыс. б/с, до 3,377 млн б/с; Кувейт - на 41 тыс. б/с, до 2,559 млн б/с; Казахстан - всего на 1 тыс. б/с, до 1,541 млн б/с; Алжир - на 4 тыс. б/с, до 963 тыс. б/с; Оман - на 3 тыс. б/с, до 794 тыс. б/с.

Казахстан вышел на первое место по объему недосокращенной добычи, запустив в феврале Кашаганское месторождение и добывая каждый месяц примерно на 300 тыс. б/с выше установленной квоты.

Однако за счет того, что не все страны могут выполнить свои квоты, общая добыча остается даже ниже плана. По итогам августа она была ниже плана на 320 тыс. б/с, по итогам июля - примерно на 100 тыс. б/с меньше.

В число стран "добровольцев" ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.