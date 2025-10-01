Поиск

Кровля промпредприятия загорелась из-за падения БПЛА в Ростовской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, при этом в результате падения БПЛА загорелась крыша промышленного объекта, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в среду.

"Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали", - написал Слюсарь.

При этом он сообщил, что "воздушную атаку врага наши военные отражали ночью по северу области".

"Силами ПВО были уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе", - уточнил глава региона.

Несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов были обесточены, но подача электроэнергии была восстановлена по резервной схеме.

