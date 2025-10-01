Поиск

США разместили в Норвегии противолодочные самолеты для слежения за подлодками РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на аэродроме близ норвежской столицы несколько патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, способных отслеживать действия российских подлодок на Балтике, сообщило издание Newsweek.

Согласно спутниковым данным, на военном терминале аэропорта Гардермуэн замечены три таких самолета. По информации норвежских наблюдателей, они прибыли туда еще 23 сентября. Один из них уже выполнил полет над Балтийским морем вблизи Калининградской области.

Официальный представитель норвежских вооруженных сил подтвердил размещение американских противолодочных самолетов P-8 Poseidon, но не сообщил их количество.

