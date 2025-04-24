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Туркмении спрогнозировали удвоение добычи газа к 2050 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Добыча газа в Туркменистане к 2050 году может вырасти в два раза. Такой прогноз озвучил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммед Хамель на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана.

"Мировое потребление природного газа достигло максимума в 2024 году, внеся 35% в рост первичного предложения энергии. И прогнозируется, что оно будет расти ежегодно на 2% в 2025-2026 гг, а в долгосрочной перспективе ожидается, что спрос увеличится на 32% к 2050 году, доведя долю газа в мировом энергетическом балансе с 23% до 26%", - сообщил он.

"Важно отметить, что АТР формирует более половины этого роста спроса, а Китай и Индия, как ожидается, станут двумя крупнейшими источниками мирового спроса на природный газ", - добавил генсек ФСЭГ. Так, потребление газа в Китае ожидается в объеме 660 млрд куб метров в 2050 году, что сделает его вторым по величине потребителем этого топлива после США. В Индии газ должен занять большую долю в национальном энергобалансе, а спрос увеличится более, чем вдвое, и достигнет 230 млрд куб. метров к 2050 году, уточнил Хамель.

По его информации, в Туркменистане природный газ составляет уже около 28% в энергобалансе, при этом ожидается, что спрос будет удвоен к 2050 году.

"Туркмения находится на пути к расширению производства газа, а разработка Галкыныш с растущей сетью трубопроводов позволит стране удвоить текущую добычу газа, согласно нашим прогнозам, и может превысить 150 млрд куб. метров к середине столетия", - уточнил он. Благодаря быстрорастущей энергетической инфраструктуре Туркменистан усиливает свою связь с ключевыми региональными рынками, поставляя природный газ в Китай, Центральную Азию, на Ближний Восток и, возможно, в будущем в Европу в будущем, продолжил он. "Стратегические инициативы, такие как расширение трубопровода Центральная Азия-Китай с планируемой линией D, строящийся трубопровод Туркменистан-

Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и предлагаемый Транскаспийский газопровод, еще больше укрепят роль Туркмении как основного поставщика природного газа", - уверен генсек ФСЭГ.

Туркмения в 2024 году добыла 77,6 млрд куб. метров газа.

Туркмения ФСЭГ
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